АМКУ разрешил "Метинвесту" Ахметова купить меткомбинат ИСД

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил нидерландской Metinvest B.V. опосредованно приобретение в собственность активы в виде целостного имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК).

Как сообщает пресс-служба АМКУ, по итогам проведенного расмотрения дела установлено, что указанная концентрация может иметь влияние и на рынок чугуна.

В частности, в результате сделки может произойти усиление рыночного положения группы "Метинвест" на рынке чугуна товарного (чушкового). Учитывая это, Metinvest B.V. сообщила о готовности взять на себя обязательство в течении трех лет продавать на внутреннем рынке не менее 12 тыс. тонн чугуна по рыночным ценам для получения разрешения на концентрацию.

"В Комитет не поступало никаких негативных замечаний или оговорок ни к содержанию концентрации, ни к предложенным обязательствам", – отмечается в сообщении.

Комитетом также принято во внимание, что в отношении ПАО "ДМК" возбуждено дело о банкротстве.

АМКУ также обращает внимание, что предоставление разрешения на концентрацию компании Metinvest B.V. не говорит о том, что именно эта компания станет покупателем целевого объекта.

"Новый владелец активов ПАО "ДМК" будет определен на аукционе через электронную торговую систему, на конкурсной основе. Сегодня Комитет может констатировать наличие двух заинтересованных субъектов хозяйствования, которые намерены принять участие в аукционе (которые подавали соответствующие заявления в АМКУ)", – отмечается в сообщении.

При этом субъекты хозяйствования, входящие в группу "Метинвест" являются одними из кредиторов ПАО "ДМК", требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.

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Как сообщалось, 10 февраля Антимонопольный комитет начал рассмотрение заявки материнской компании горно-металлургического холдинга "Метинвест" – Metinvest B.V. – на концентрацию в виде опосредованного приобретения в собственность имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Ранее, 28 января, Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" – одна из крупнейших компаний по торговле металлами и металлическими рудами, на рынке ее также связывают с Ахметовым. Кроме того, ФИО ее основателя совпадает с данными одного из многолетних топ-менеджеров олигарха.

Напомним, в октябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

В мае 2017 года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет препятствовать работе комбината.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".