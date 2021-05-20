Импорт бензина вырос с начала года на 30%, – "А-95"

В январе-апреле 2021 года баланс рынка бензинов в Украине вырос на 16,6% (на 101,2 тыс. тонн) – до 710,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (609,4 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Внутреннее производство увеличилось на 6,7% (на 21,9 тыс. тонн), до 348,6 тыс. тонн, по сравнению с январем-апрелем прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск бензинов на 8,6%, до 300,6 тыс. тонн, из которых 77,2 тыс. тонн было произведено в апреле (+5% к апрелю 2020 года).

На Шебелинский завод в январе-апреле пришлось 48 тыс. тонн, что на 4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу четырех месяцев 2021 года составила 49% против 53% в январе-апреле прошлого года.

Импорт бензинов за отчетный период вырос на 30%, до 362 тыс. тонн. В том числе в апреле было ввезено 99,1 тыс. тонн, или на 55,3% больше по сравнению с апрелем 2020 года.

Крупнейшим поставщиком бензина остается Беларусь, на счету которой в январе-апреле 85% импорта (308,8 тыс. тонн), что в полтора раза больше прошлогоднего показателя.

Импорт автомобильных бензинов из Литвы за этот же период сократился на 37%, до 53,1 тыс. тонн.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2020 году баланс бензинов составил 2,12 млн тонн, увеличившись за год на 9%. При этом баланс рынка эксперты оценивают в 2,7 млн тонн, поскольку около 0,5 млн тонн автобензинов производится на мини-НПЗ и нефтебазах из привозных компонентов: октаноповышающих растворителей, технологического бензина, ММА.