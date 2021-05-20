НЭК "Укрэнерго" подало запрос на сертификацию по модели ISO в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

По данным компании, такой запрос компания сделала 17 мая, после того, как закон №1396-IX (законопроект №3364-1-д), позволяющий сертифицировать оператора системы передачи (ОСП) "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator), вступил в действие 14 мая (после подписания главой государства).

Как сообщалось, глава НЭК Владимир Кудрицкий неоднократно подчеркивал, что сертификация "Укрэнерго" является одним из ключевых вопросов интеграции энергосистемы Украины в европейскую систему – ENTSO-E.

Согласно закону №1396-IX, оператором системы передачи сможет быть не только собственник системы передачи, как записано в действующем законе о рынке э/э, но и субъект хозяйствования государственной формы собственности, которому переданы права на ее управление.

Основной его задачей является урегулирование вопроса сертификации ОСП по модели ISO, предусматривающей: ОСП пользуется имуществом, обеспечивающем целостность объединенной энергосистемы Украины и диспетчерское управление, при этом такое имущество остается в собственности государства.

НКРЭКУ 7 октября 2019 года приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" в качестве независимого ОСП, которое предусматривало внесение изменений в закон "О рынке э/э" (в ч. 3 ст. 32) для окончательной сертификации компании.

В феврале 2020 года решение регулятора о предварительной сертификации "Укрэнерго" не поддержал Секретариат Энергетического сообщества, указав, что компания, которая подала заявку на сертификацию, не соответствует требованиям по части владения активами. При этом Секретариат указал на необходимость внесения в украинское законодательство изменений, которые бы позволили сертифицировать оператора по модели ISO.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.