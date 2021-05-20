АРМА скопило на счетах 613 миллионов арестованных средств с начала года

За четыре месяца 2021 сумма арестованных средств на депозитных счетах Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, превысила 613 млн в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщает Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Благодаря управлению этими средствами, с начала года на них начислено более 12 млн грн процентов. Все указанные средства являются потенциальным доходом государства, который будет перечислен в госбюджет в случае судебных приговоров о конфискации.

В то же время, как сообщил руководитель АРМА Виталий Сигидин, за период с января по апрель этого года Агентство перечислило в бюджет еще 12 млн грн от управления арестованными активами, которые переданы предпринимателям для коммерческого использования.

"У нас постоянно растет динамика. За четыре месяца 2021 года мы принесли государству чистый доход на сумму почти 12 млн грн. Для сравнения, это больше чем за весь 2018, 2019 и около 80% дохода за прошлый год", - сообщил глава ведомства, прогнозируя году превышение показателей прошлого года.

Таким образом, за четыре месяца этого года благодаря управлению имущественными арестованными активами и денежными средствами АРМА сгенерированное более 24 млн грн доходов.

Депозитный портфель АРМА состоит из арестованных денежных средств и средств, полученных от продажи арестованного имущества на электронных торгах. Соответствующие активы размещаются на депозитных счетах в государственном банке в гривне, евро и долларах США по процентным ставкам, которые должны быть не ниже учетной ставки НБУ. Проценты на депозитный вклад АРМА являются одними из самых выгодных по сравнению с условиями коммерческих банков, что позволяет накапливать большую добавленную стоимость на управлении арестованными денежными активами.