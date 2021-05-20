САП хочет конфисковать у Кивы доходы от сдачи в аренду жомовой ямы на 1,2 миллиона

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая обратилась в Высший антикоррупционный суд о иском о признании необоснованными активов на сумму более 1,2 млн грн, которые принадлежат народному депутату Украины, и взыскании их в соответствии с законодательством в доход государства.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

"Прокурорами САП при содействии НАПК и НАБУ выявлен факт получения необоснованного актива народным депутатом Украины 9 созыва. Установлено, что нардеп, несмотря на то, что не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочий по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности", - сказано в сообщении.

Как сообщил агентству Интерфакс-Украина информированный источник, речь идет о народном депутате Илье Киве (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь").

За аренду недвижимости нардеп противоправно получил 1,24 млн грн. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата в качестве комиссионного дохода за проведение безналичных банковских операций.

Представительство государства в суде по этому делу осуществляется прокурорами САП.

О ходе и результатах рассмотрения будет сообщено дополнительно.