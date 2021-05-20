Рада расширит полномочия частных исполнителей ради получения транша от ЕС

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4330 в первом чтении проголосовали 268 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан в рамках выполнения Украиной своих обязательств перед ЕС для получения второй части макрофинансовой помощи на общую сумму 1,2 млрд евро.

В частности, законопроектом предлагается расширить полномочия частных исполнителей по выполнению решений до 100 тыс. грн в отношении любого должника (включая государственных юридических лиц и юридических лиц с участием государства) и по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.

При этом эти изменения предложено ввести со дня внесения в Единый реестр частных исполнителей Украины сведений о 1000 человек, которые начали деятельность частного исполнителя, но не позднее 1 января 2024 года.

Кроме того Верховная Рада приняла в первом чтении связанные законопроекты №4331 и №4532 – "за" проголосовали 272 и 273 народных депутата соответственно.

Так, законопроектом №4331 предлагается внести изменения в статьи 300, 308 Кодекса об административных правонарушений и расширить полномочия частных исполнителей по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.

Законопроектом №4532 предлагается внести изменения в статьи 535, 540 Таможенного кодекса и расширить полномочия частных исполнителей по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение таможенных правил.

Как сообщалось, Украина должна выполнить все условия для получения второго транша от Евросоюза на сумму 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19 до сентября, заявлял министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, в декабре 2020 года Европейская комиссия от имени ЕС перечислила Украине первый транш на сумму 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19 на общую сумму 1,2 млрд евро.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. Второй транш по этой программе не получен до сих пор.