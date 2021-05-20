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Рада одобрила расширение полномочий Нацбанка для получения кредита от МВФ

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Рада одобрила расширение полномочий Нацбанка для получения кредита от МВФ
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4367 в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан в рамках выполнения обязательств Украины перед МВФ и направлен на усиление институциональной независимости Национального банка и унормирование вопросов его внутренней деятельности.

В частности, законопроектом предложено расширить полномочия НБУ в области банковского надзора, урегулировать вопросы корпоративного управления в банках, усовершенствовать требования к капиталу и ликвидности банка.

Среди прочего, предлагается предоставить Нацбанку право ограничивать влияние на работу банка его собственников, которые не получили разрешение на их покупку у регулятора, а также требовать продажи принадлежащих им акций.

Кроме того, банки будут обязаны публиковать сведения о должниках, которые являются связанными с банком лицами и не выполняют обязательства по кредитным договорам.

Кроме того, вводится запрет наложения ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах банка, а также разрешается частным исполнителям осуществлять принудительное выполнение решений Национального банка.

Законопроект также призван уочнить норму о запрете Совете Национального банка вмешиваться в "оперативную" деятельность правления и исключить право руководителей центральных органов власти и членов Кабинета министров принимать участие соответственно в заседаниях Совета и правления НБУ.

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