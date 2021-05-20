Беларусь вводит плату за въезд из Украины автотранспортом

По сообщению посольства Украины в Республике Беларусь, в соответствии с решением Гомельского областного совета, на территории области, граничащей с Украиной, вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Местный сбор целом вводится на территории Гомельской и Гродненской областей с 1 июня 2021 года до 1 января 2023 года за пересечение границы, в том числе украинско-белорусской, во время выезда из Республики Беларусь.

Оплата будет осуществляться за одно транспортное средство, которое будет выезжать из Беларуси, независимо от количества пассажиров в нем.

Ставка сбора установлена ​​в размере 1 базовой величины (29 белорусских рублей, что составляет ориентировочно более 300 грн).

Уплата местного сбора будет осуществляться водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения (в учреждении банка) или при пересечении границы (непосредственно в пункте пропуска). При этом белорусская сторона отмечает, что сбор необходимо уплатить в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае он будет считаться не оплаченным.

В то же время белорусская сторона определила, что от уплаты местного сбора освобождены лица, что направляются на транспортных средствах транзитом через территорию Республики Беларусь (в соответствии с Соглашением между правительством Беларуси и Кабмином об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич-Чернобыльская АЭС, что проходит по территории Беларуси, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятиями, осуществляющими деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию ЧАЭС).

Также сбор не будут платить граждане Республики Беларусь, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси и которые направляются в Украину, чтобы посетить членов семьи или близких родственников (при наличии подтверждающих документов), а также ряд других категорий лиц согласно вышеупомянутому решению Гомельского областного совета РБ.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, под транспортным средством понимается механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин.

В документе, подтверждающем уплату сбора, должны быть указаны фамилия плательщика (наименование юридического лица), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства и назначение платежа. В случае оплаты через интернет-банкинг, карт-чек можно предъявить в бумажном или электронном виде.

Кроме того, сообщается, что с 1 июля по 1 октября 2021 года в пункте пропуска "Новая Гута" (с украинской стороны пункт пропуска "Новые Яриловичи") белорусская сторона планирует ввести эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств, которые будут идти в Беларусь. Эта услуга будет платной. В случае отказа от дезинфекции, транспортные средства на территорию Беларуси пропускать не будут.

Порядок проведения обязательной дезинфекции транспорта определит Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ. При проведении эксперимента оплата услуги дезинфекции будет осуществляться водителем или владельцем транспортного средства на основании соответствующего договора.

После анализа результатов этого эксперимента Беларусь планирует ввести обязательную дезинфекцию транспорта во всех белорусских пунктах пропуска.