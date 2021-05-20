Украина введет антидемпинговую пошлину на импорт оконно-дверной фурнитуры из Турции

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести окончательные антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину поворотно-откидных механизмов для оконных и балконных дверных блоков происхождением из Турции сроком на пять лет в размере 30,78% для двух производителей и 35,1% – для всех остальных.

Соответствующее решение МКМТ приняла на заседании 23 апреля, пошлины вступят в силу через 30 дней с момента опубликования решения, передает Интерфакс-Украина.

Комиссия возбудила расследование в отношении оконно-дверной фурнитуры из Турции в феврале прошлого года по инициативе ООО "Аксор Индастри", сниженная пошлина 30,8% будет применяться к Ileri Pencere Kapi Sistemleri Sanayi и Ileri Pencere Kapi Sistemleri Sanayi.

Согласно документу, исследовались поставки продукции в 2017-2019 году, а расследовались – за 2019 год. За время исследования объемы продаж заявителя на внутреннем рынке сократились на 12,9%, а их рентабельность – на 47,1%.

"Существует вероятность значительного роста демпингового импорта товаров происхождением из Турецкой Республики, что грозит нанесением существенного вреда национальному товаропроизводителю. Демпинговый импорт в Украину товара (…) осуществлялся по ценам, которые были ниже цен продажи и себестоимости подобного товара национального товаропроизводителя на внутреннем рынке Украины", – отмечается в объявлениях в газете "Урядовый курьер".

Более точно наименование облагаемого пошлиной товара звучит как "арматура крепления, фурнитура и аналогичные изделия (кроме ручек оконных и/или балконных дверных блоков с ключом и/или без ключа), из недрагоценных металлов для использования в окнах и/или балконных дверных блоках с поворотной и поворотно-откидной ступкой, классифицируемых согласно УКТВЭД по коду 8302 41 50 10 происхождением из Турецкой Республики".

По данным Госстата, импорт фурнитуры по более широкому коду 8302 41 50 из Турции составил в январе-марте 2021 года 0,76 тыс. тонн на $2,01 млн, тогда как экспорт в эту страну отсутствовал. В целом Украина за указанный период импортировала таких товаров на $5,89 млн, экспортировала – на $3,91 млн.