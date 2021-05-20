Выплаты по 8000 гривен из-за карантина получили 174 тысяч заявителей, – Пенсионный фонд

Пенсионный фонд по состоянию на 20 мая профинансировал уже 1,4 млрд грн помощи застрахованным лицам в размере 8000 гривен.

Пенсионный фонд выплатил 1 миллиард помощи на время карантина

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Таким образом, помощь получили 175 тысяч заявителей.

Как сообщалось, по данным Офиса президента, по состоянию на 17 мая было зарегистрировано более 360 тысяч заявок на получение такой помощи.

Напомним, с 19 апреля физлица-предприниматели и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, могут получить от государства выплату в 8000 грн через систему "Дія", если их работа была приостановлена из-за введения карантинных ограничений "красной" зоны.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета изначально планировали выделить 2,9 млрд грн.

Для сравнения, во время локдауна, который длился с 8 по 24 января, общий объем предоставляемой единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн потерявшим доход из-за введения ограничений, составил 3,85 млрд грн, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели – 2 млрд грн.