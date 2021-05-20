Евросоюз утвердил решение открыть границы для вакцинированных туристов

Совет ЕС обновил рекомендации о временных ограничениях на въезд в страны Евросоюза в случаях, когда речь не идет о "жизненной необходимости".

Согласно заявлению Совета, изменения разрешают въезд иностранцам, привитым рядом вакцин, а также смягчают критерии, необходимые для снятия ограничений в отношении третьих стран, передает Deutsche Welle.

В частности, теперь основанием для въезда без дополнительных ограничений в виде сдачи ПЦР-теста или нахождения в карантине может быть вакцинация препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При этом последняя рекомендованная доза вакцины должна быть введена не менее чем за 14 дней до въезда.

Сейчас EMA одобрены вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson, а ВОЗ – китайская вакцина от Sinopharm.

"Государства - члены могут также отменить ограничение на несущественные поездки для тех, кто получил по крайней мере за 14 дней до прибытия последнюю рекомендованную дозу вакцины, включенной в список ВОЗ для экстренного применения", – уточняется в постановлении Совета.

В то же время рекомендация Совета не является юридически обязывающим документом. Власти государств-членов европейского сообщества остаются ответственными за принятие решений о воплощении этих рекомендаций в жизнь.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации планирует запустить сертификаты вакцинации украинцев в приложении "Дія" в июле.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что сейчас ведутся переговоры с ЕС по унификации так называемого паспорта вакцинации.