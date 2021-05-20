Украина и Великобритания договорились об обмене водительских удостоверений

20 мая вступил в силу документ The Driving Licences Order 2021, согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, сможет обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине", - добавил Аваков.

Отныне каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании на законных основаниях, сможет обменять свое украинское водительское удостоверение определенных категорий на британский аналог без необходимости получения временного британского водительского удостоверения, а также сдачи теоретического и практического экзаменов.

С момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю необходимо обменять свое удостоверение.

Процедура обмена может быть применена как до, так и после истечения указанного срока.

Сейчас Украина работает над введением аналогичных условиях обмена водительских удостоверений для граждан Великобритании, проживающих в Украине.