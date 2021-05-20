ДТЭК запустил первую в Украине систему накопления энергии

Компания ДТЭК запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии, что станет ключом к энергетической безопасности страны и новой точкой роста украинской энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на слова собственника компании Рината Ахметова.

"Современная энергетическая отрасль должна стать движущей силой для роста экономики Украины и благосостояния каждого украинца. Запуск первой промышленной системы накопления энергии - наш вклад в будущее энергетики страны. Этим проектом ДТЭК открывает в Украине новый рынок - рынок систем накопления энергии. Именно накопители энергии являются ключом к энергетической безопасности нашей страны, а также новой точкой роста для украинской энергетики", - сказал Ринат Ахметов.

Батарея мощностью 1МВт и емкостью 2,25 МВт час установлена в городе Энергодар, на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности энергосистемы.

Это пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы СНЭ (систем накопления энергии) на различных сегментах энергетического рынка страны.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, внедряя новые технологии, компания трансформирует бизнес и строит новую энергетику - это вклад ДТЭК в будущее Украины как европейского государства, в декарбонизацию, восстановление национальной экономики и в обеспечение занятости в отрасли.

"Этот проект стал возможен благодаря международному партнерству и сотрудничеству ДТЭК с ведущими мировыми компаниями, которые занимаются производством систем накопления энергии, - Honeywell и SunGrid. Первая промышленная система накопления энергии даст старт для вывода энергетики Украины на новый технологический уровень и приблизит синхронизацию нашей страны с европейской энергетической системой ENTSO-E", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, как сообщалось, в июле 2020 года ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч, позже увеличив ее до 2,25 МВт-ч.

В ДТЭК отмечали, что это будет первая в Украине СНЭ промышленного масштаба, которая станет пилотным проектом "ДТЭК" по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны.