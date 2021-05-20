Firefly Aerospace украинского бизнесмена Полякова подписала контракт со SpaceX

Американо-украинская Firefly Aerospace украинского бизнесмена Макса Полякова подписала контракт с компанией SpaceX Илона Маска о доставке своего лунного аппарата Blue Ghost на поверхность Луны в 2023 году.

Об этом AIN.UA сообщили в Firefly Aerospace.

В феврале 2021 года стало известно, что Firefly Aerospace подписала контракт с NASA на $93 млн в рамках программы "Артемида". Агентство выделит компании $93,3 млн за доставку научного и технологического оборудования на Луну в 2023 году.

Задачей Firefly будет доставить грузы (в основном, научное оборудование) в Море Кризисов - образование лунного рельефа на видимой стороне Луны. Это оборудование будут использовать, чтобы изучать ресурсы и условия на лунной поверхности. Эти данные важны для будущих лунных миссий с участием людей.

В доставке грузов будет участвовать посадочный модуль Blue Ghost: он совершит посадку в Море Кризисов, доставив на поверхность Луны около 150 кг груза. С момента подписания контракта команда инженеров разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации. Работы проходят на территории завода Firefly в Техасе, США.

Донести модуль до орбиты Луны должна будет ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

"Миссия Blue Ghost будет включать в себя доставку грузов NASA, которые будут нужны для научных исследований Луны и для постоянного присутствия людей на Луне, в ходе программы Artemis. Мы гордимся, что для этой чести выбрали Falcon 9", - заявил вице-президент по коммерческим продажам SpaceX Том Очинеро.

В начале мая 2021 года компания объявила о привлечении инвестиций в размере почти $200 млн.