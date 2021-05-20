Власти Киева ужесточат борьбу с массовой регистрацией приезжих по одному адресу

Киевская городская государственная администрация усилит меры по противодействию массовой регистрации физических лиц по одному адресу.

Об этом заместитель председателя КГГА Константин Усов заявил на совещании при участии представителей СБУ, Госмиграционной службы и коммунальных предприятий, передает пресс-служба городской администрации.

"Массовая регистрация лиц по одному адресу создает дополнительную нагрузку на местный бюджет, а также приводит к невозможности контроля за реальным местом проживания иностранцев и граждан Украины, среди которых могут быть лица, причастные к противоправной деятельности", – сказал Усов.

По словам директора Департамента КГГА по вопросам регистрации Оксаны Екасевой, такие действия проводятся для легализации пребывания в Киеве иностранцев, устройства ребенка в школу и детский сад, официального трудоустройства в столице, получения льгот и других социальных выгод (например, карты киевлянина), манипулирования голосами на выборах, льготного лечения в медицинских учреждениях, оформления водительского удостоверения, рабочих виз в европейские страны, регистрации частного бизнеса или для участия в судебном процессе.

"Органы КГГА осуществляют мониторинг адресов, где зарегистрировано неадекватно большое количество лиц, во всех районах столицы через информационную систему "Реестр территориальной общины Киева". Эти адреса направлены в Государственную налоговую службу и СБУ", – сообщила глава департамента.

Она отметила, что Департамент по вопросам регистрации ежедневно получает десятки обращений о массовых регистрациях по одному адресу. Поэтому во время совещания было решено усилить меры по противодействию этому явлению.

В частности, участники совещания решили обратиться в суд в отношении владельцев такого жилья с тем, чтобы заставить их дополнительно платить за вывоз мусора. Также информация об их квартирах будет предоставлена в Департамент образования КГГА.

Кроме того, Департамент регистрации планирует обратиться в Государственную налоговую службу с просьбой проверить собственников жилья-ФЛП: совпадает ли их деятельность, с которой они платят налоги, с фактической.

"В Киеве идентифицировано около 100 адресов, которые используют исключительно для того, чтобы легализовать иностранцев в нашем государстве. Чтобы защитить киевлян и прекратить этот бизнес, мы будем решать проблему комплексно, в координации с налоговой службой, Службой безопасности Украины, Государственной миграционной службой, Департаментом образования и науки и коммунальными службами", – добавил Усов.