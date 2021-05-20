Власти Киева ужесточат борьбу с массовой регистрацией приезжих по одному адресу
Об этом заместитель председателя КГГА Константин Усов заявил на совещании при участии представителей СБУ, Госмиграционной службы и коммунальных предприятий, передает пресс-служба городской администрации.
"Массовая регистрация лиц по одному адресу создает дополнительную нагрузку на местный бюджет, а также приводит к невозможности контроля за реальным местом проживания иностранцев и граждан Украины, среди которых могут быть лица, причастные к противоправной деятельности", – сказал Усов.
По словам директора Департамента КГГА по вопросам регистрации Оксаны Екасевой, такие действия проводятся для легализации пребывания в Киеве иностранцев, устройства ребенка в школу и детский сад, официального трудоустройства в столице, получения льгот и других социальных выгод (например, карты киевлянина), манипулирования голосами на выборах, льготного лечения в медицинских учреждениях, оформления водительского удостоверения, рабочих виз в европейские страны, регистрации частного бизнеса или для участия в судебном процессе.
"Органы КГГА осуществляют мониторинг адресов, где зарегистрировано неадекватно большое количество лиц, во всех районах столицы через информационную систему "Реестр территориальной общины Киева". Эти адреса направлены в Государственную налоговую службу и СБУ", – сообщила глава департамента.
Она отметила, что Департамент по вопросам регистрации ежедневно получает десятки обращений о массовых регистрациях по одному адресу. Поэтому во время совещания было решено усилить меры по противодействию этому явлению.
В частности, участники совещания решили обратиться в суд в отношении владельцев такого жилья с тем, чтобы заставить их дополнительно платить за вывоз мусора. Также информация об их квартирах будет предоставлена в Департамент образования КГГА.
Кроме того, Департамент регистрации планирует обратиться в Государственную налоговую службу с просьбой проверить собственников жилья-ФЛП: совпадает ли их деятельность, с которой они платят налоги, с фактической.
"В Киеве идентифицировано около 100 адресов, которые используют исключительно для того, чтобы легализовать иностранцев в нашем государстве. Чтобы защитить киевлян и прекратить этот бизнес, мы будем решать проблему комплексно, в координации с налоговой службой, Службой безопасности Украины, Государственной миграционной службой, Департаментом образования и науки и коммунальными службами", – добавил Усов.