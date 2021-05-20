СБУ обнаружила канал контрабанды сигарет в ЕС с помощью вертолета. ФОТО

На Волыни Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной преступной группы, которая использовала для контрабанды сигарет в ЕС с помощью специально оборудованного вертолета.

Как сообщает пресс-центр СБУ, участники группировки нелегально переправляли за границу табачные изделия на сумм до $30 тыс. в день.

По данным следствия, организаторы схемы приобрели в одной из восточных областей Украины вертолет "Robinson r-44".

"В апреле 2021 года делки завершили оборудование вертолета под контрабандные перевозки. Летательное средство пересекало границу на низкой высоте, чтобы не быть запеленгованным пограничниками. Вертолет скрывали в замаскированных ангарах", – отмечается в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников в районе Ковеля во время очередной попытки перемещения 15,2 тыс. пачек сигарет украинского производства. Кроме товара изъят собственно вертолет и микроавтобус общей стоимостью почти $85 тыс.

В рамках уголовного производства планируется сообщить злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 и ст. 334 Уголовного кодекса Украины.