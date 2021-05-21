Продажи бизнес-джетов в Европе выросли на фоне пандемии

Продажи самолетов бизнес-авиации в Европе в 2020 году увеличились до 154 единиц несмотря на кризис.

Это показало исследование авиационного брокера Colibri Aircraft, передает avianews.com.

Годом ранее этот показатель составил 152 самолета.

Пандемия коронавируса значительно меньше повлияла на этот сегмент по сравнению с рынком регулярных полетов. Так, например, число вылетов бизнес авиации в 2020 году в Европе составило 41,1 тыс., что на 23% меньше по сравнению с докризисным 2019 годом. При этом рынок регулярных рейсов упал в 2020 году в зависимости от месяца на 51-88%.

Общая стоимость купленных в 2020 году в Европе бизнес-джетов, по подсчетам Colibri Aircraft, составила $1 млрд.

Больше всего самолетов для бизнес-поездок купили в Германии - 32 единицы на сумму $127 млн. На втором месте по сумме трат оказалась Великобритания с числом купленных самолетов 14, цена которых составила $118,2 млн. Третье место у Мальты - 16 самолетов со стоимостью $112,1 млн.

Столько самолетов бизнес-авиации купили в странах Европы в 2020 году и какова их стоимость:

Германия: $127,1 млн, 32 самолета

Великобритания: $118,2 млн, 14 самолетов

Мальта: $112,1 млн, 16 самолетов

Люксембург: $108,5 млн, 8 самолетов

Франция: $95,4 млн, 12 самолетов

Австрия: $62,8 млн, 5 самолетов

Швейцария: $54,8 млн, 8 самолетов

Остров Мэн: $40,7 млн, 5 самолетов

Нидерланды: $36,8 млн, 3 самолета

Финляндия: $36,3 млн, 3 самолета

Из-за значительного сокращения регулярного авиасообщения часть пассажиров, которая до этого летала бизнес-классом и не смогла отказаться от поездок, пересела на частные самолеты. В результате эта отрасль из-за пандемии пострадала меньше.