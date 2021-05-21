Аграрии увеличили использование удобрений, – Госстат

Украинские производители сельскохозяйственной продукции в 2020 году нарастили использование минеральных и органических удобрений на 3,4% по сравнению с 2019 годом – до 14,19 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, внесение органических удобрений сохранилось на прошлогоднем уровне и составило 11,41 млн тонн, минеральных возросло на 18,9% – до 2,78 млн тонн.

Ведомство уточнило, что общая площадь земельных участков, на которых вносились удобрения, за год не изменилась, и составила 41,5 млн га. При этом в 2020 году минеральные удобрения вносились на 16,4 млн га (39,5% от общей площади), а органические на 1,0 млн га (2,4%).

Служба отметила, что использование азотных удобрений в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом на 19,6% – до 1,92 млн тонн, фосфорных на 20,7% – до 0,48 млн тонн, калийных на 0,13% – до 0,38 млн тонн.

Госстат уточнил, что минеральные удобрения в 2020 году вносились на 90,9% площадей (в 2019 году – 89%), занятых под техническими культурами; на 85,6% (85,5%) площадей под зерновыми культурами (без кукурузы); на 95,6% (95%) площадей под кукурузой; на 67% (61,9%) под кормовыми культурами.

Ведомство уточнило, что общий размер земельных участков в 2020 году под технические культуры составил 7,9 млн га, под зерновые – 6,9 млн га, под кукурузу – 4,4 млн га, под кормовые культуры – 0,5 млн га.

Органические удобрения в 2020 году вносились на 10,6% площадей под кормовыми культурами (в 2019 году – 9,3%), на 6,7% (5,6%) площадей под кукурузой, на 5,2% (4,2%) под техническими культурами, на 4,1% (3,1%) площадей под зерновыми культурами (без кукурузы).