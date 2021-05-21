Введение паспортов вакцинации необходимо для ослабления карантина, – Минздрав

Введение паспортов вакцинации от коронавируса нужно не только для того, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру, но и для того, чтобы в Украине была возможность ослабить карантин.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом", передает Укринформ.

"Наша идея заключается в том, что после того, как большинство украинцев будут иметь цифровой документ о вакцинации, страну можно будет возвращать к нормальной жизни, без карантина. И так называемые паспорта вакцинации больше нужны именно для этого", - заявил Кучер.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что такие паспорта не должны быть обязательными.

"Но людям надо понимать, что, если они хотят сделать свое путешествие максимально комфортным, этот документ упростит прохождение всех формальностей. Однако Еврокомиссия рассматривает и другие, альтернативные варианты. В частности, путешествие со свежим ПЦР-тестом", - добавил Кучер.

По его словам, паспорт вакцинации будет цифровым. По предварительным данным, он будет действовать 180 дней, сказал представитель Минздрава.

Ранее в Минздраве заявляли, что украинский документ о вакцинации от COVID-19 может быть запущен до 1 июля.

По данным Минздрава, по состоянию на 20 мая в Украине первую дозу вакцины получили 964 745 украинцев, 48 070 - прививали двумя дозами.