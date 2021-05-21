Итоги недели: Новые министры, возвращение набсовета и "приветы" от Зеленского

Новости экономики за неделю 17 - 21 мая.

ФИНАНСЫ

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 14 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,16 млрд грн, две трети этой суммы принесло размещение ценных бумаг в евро и долларе США.

Курс гривни укрепился выше 27,5 грн/$ впервые с прошлого лета

Курс гривни укрепился выше 27,5 грн/$ впервые с конца августа 2020 года. Банкиры ожидают, что он останется примерно на таком уровне до середины лета. На понедельник, 24 мая, Нацбанк установил курс национальной валюты на уровне 27,4727 грн/$.

Минфин утвердил первую выплату по ВВП-варрантам Украины на $41 миллион

Министерство финансов 31 мая проведет первую выплату по государственным деривативами (ВВП-варрантам, VRI) на сумму $40,75 млн по итогам 2019 года. ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году на сумму $3,2 млрд, но размер выплат по ним привязан к росту экономики Украины.

Visa и Mastercard пообещали снизить комиссию интерчейндж до 0,9%

Платежные системы Visa и Mastercard вместе с Нацбанком подписали меморандум о постепенном снижении комиссии интерчейндж до 0,9% с июля 2023 года в попытке избежать снижения этой комиссии Верховной Радой до 0,3%.

Подробнее об этом споре читайте в материале БизнесЦензор: Чи залишаться українці без Google Pay та Apple Pay

МАКРОЭКОНОМИКА

Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины

Министерство экономики в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году – с 4,3% до 3,8%. Именно на этом прогнозе будет строиться трехлетняя Бюджетная декларация.

ВЛАСТЬ

В Кабмине Шмыгаля сменилось три министра

Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова – на должность министра инфраструктуры, а Виктора Ляшко – на должность министра здравоохранения. До этого Любченко возглавлял Налоговую службу, Кубраков – "Укравтодор", а Ляшко был замминистра Минздрава.

Перед этим Рада уволила министров экономики и инфраструктуры Игоря Петрашко и Владислава Криклия с занимаемых должностей по собстенному желанию. Министр здравоохранения Максим Степанов такое заявление писать отказался, его уволили по представлению премьер-министра.

Кабмин внес очередные изменения в правила назначения субсидий

Спустя месяц Кабмин отказался от своего решения обязать всех получателей субсидий подавать новые заявления и декларации о доходах. По оценке Минсоцполитики, теперь это коснется только около 500 тысяч из 3 миллионов получателей помощи. Кроме того, уточнен ряд условий для назначения субсидии в части наличия депозитов и недвижимости.

Зеленский провел пресс-конференцию по итогам второго года президентства

Во время пресс-конференции Зеленский прокомментировал кадровые перестановки в правительстве, свое обещание принять закон об олигархах, смену руководства "Нафтогаза", рассказал о своем видении убытков "Энергоатома", а также пообещал добиваться повышения ренты на руду, отвечая на вопрос телеканала Рината Ахметова.

Рада приняла закон о продаже земли на электронных торгах

Верховная Рада приняла закон о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы. Этот законопроект был принят в первом чтении еще в ноябре 2019 года, он является частью пакета изменений в законодательство, необходимых для запуска рынка земли с 1 июля.

Рада разблокировала кредитование под залог недвижимости на Донбассе

Законом с 1 мая 2021 года отменяется мораторий на взыскание по кредитам залоговой недвижимости, расположенной в зоне Операции объединенных сил на подконтрольном Донбассе. Такое решение призвано позволить местным жителям и предпринимателям участвовать в льготных программах кредитования.

Зеленский ввел санкции против 800 физлиц и компаний

Согласно введенному в действие указом президента решению СНБО, санкции введены в отношении 674 физлиц и 138 юридических лиц. Речь идет в частности, о санкциях в отношении так называемых "воров в законе". Кроме того, решением СНБО заблокирован ряд интернет-ресурсов оккупационных властей Крыма и боевиков на Донбассе.

Минкультуры обнародовало список объектов для "Большой реставрации"

Минкультуры обнародовало перечень проектов, которые примут участие в проекте "Большая Реставрация", анонсированном Владимиром Зеленским. В 2021 году начнется реализация 22 из них, в том числе шести проектов в заповедниках "Киево-Печерская лавра" и "София Киевская".

ЭНЕРГЕТИКА

США отказались вводить санкции против оператора "Северного потока-2"

Администрация президента Джо Байдена решила вывести из-под санкций оператора "Северного потока-2" – дочернюю компанию "Газпрома" Nord Stream 2 AG. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это решение уже приветствовала канцлер Германии Ангела Меркель.

Кабмин и Офис президента договорились с набсоветом "Нафтогаза"

Кабинет министров переизбрал еще на год пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые ранее объявили об отставке с 14 мая в связи с конфликтом вокруг смены главы компании. Глава набсовета Клэр Споттисвуд уточнила, что условием продолжения работы станет сохранение текущего состава правления "Нафтогаза".

При этом Кабмин установил максимально допустимый размер базового вознаграждения для членов набсовета "Нафтогаза" в сумме 6,33 млн грн (около $19 тыс. в месяц по текущему курсу). В прошлом году они получали примерно вдвое меньше.

Кабмин отменил регулирование цен для производства тепла и горячей воды

Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.

"Укрнафта" выплатит дивиденды на 5,8 миллиарда

"Укрнафта" выплатит за 2018 и 2020 год (в 2019 году компания не получила прибыли) не менее 5,8 млрд грн дивидендов своим акционерам. Крупнейшими из них являютя НАК "Нафтогаз Украины" и олигарх Игорь Коломойский. Компания не выплачивала дивиденды за 2018 год, пока проблему ее налоговых долгов не решили за счет государства.

Нацкомиссия утвердила план развития ГТС Украины до 2030 года стоимостью 37 миллиардов

НКРЭКУ утвердила план развития газотранспортной системы Украины на 2021-2030 годы, согласно которому сумма инвестиций в модернизацию и оптимизацию системы ГТС в течение десяти лет составит 37,3 млрд грн.

"Газпром" выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июнь

"Газпром" забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июнь в объеме 15 млн кубометров в сутки, что немногим больше, чем в предыдущие месяцы. В то же время российский монополист не комментирует возможность бронирования мощностей еще на 63,7 млн кубометров в сутки на аукционе, который запланирован на 25 мая.

Socar подтвердила наличие контракта с "Роснефтью" о поставках топлива в Украину

Нефтяная компания Азербайджана Socar подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу и страны Балтии, подтвердил официальный представитель компании. До апреля нефтепродукты "Роснефти" в Украину поставляли компании, связанные с окружением Виктора Медведчука.

ТРАНСПОРТ

Страны Евросоюза откроют границы для вакцинированных туристов

Совет ЕС рекомендовал странам Евросоюза разрешить въезд для иностранцев, которые получили прививку от COVID-19 вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При этом отдельные страны ЕС могут устанавливать собственные правила въезда.

Плату за аэронавигационные услуги "Украэроруха" начет собирать Евроконтроль

Согласно решению Кабмина, Евроконтроль с 1 ноября 2021 года будет взимать плату за предоставленные "Украэрорухом" услуги по аэронавигационному обслуживанию. Это не позволит украинским перевозчикам избегать уплаты аэронавигационных сборов, которые ранее отказывалась платить авиакомпания МАУ Игоря Коломойского.

Зеленский подписал закон об отмене "писем счастья" водителям после уплаты штрафа

Законом отменяется необходимость направлять нарушителю по почте постановление, если по нему уже уплачен штраф. Речь идет в первую очередь о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД), которые можно уплатить со скидкой в 50% в первые 10 дней.

КОРПОРАЦИИ

ДТЭК Ахметова объявил о завершении реструктуризации долга на $2 миллиарда

Холдинг "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова завершил вторую за два последних года реструктуризацию кредитного портфеля, оформив часть задолженности на $425 млн в еврооблигации "ДТЭК Нафтогаз", а еще $1,65 млрд – в новые евробонды со сроком погашения в конце 2027 года и ставкой 7% годовых.

Антимонопольный комитет разрешил "Метинвесту" Ахметова купить меткомбинат ИСД

АМКУ разрешил "Метинвесту" Рината Ахметова купить активы "Днепровского меткомбината" группы ИСД, которые будут выставлены на торги в рамках процедуры банкротства. В последние годы предприятием уже руководили менеджеры Ахметова, а единственным конкурентом "Метинвеста" на торгах может стать компания, которую также связывают с олигархом.

АМКУ разрешил связанному с Фирташем банкиру приобрести банк "Сич"

Антимонопольный комитет разрешил Денису Горбуненко купкить банк "Сич". Горбуненко в 2005-2009 годах возглавлял "Родовид Банк" и связан с Дмитрием Фирташем. В октябре 2019 года Национальный банк уже признал Горбуненко фактическим владельцем банка.

"Ощадбанк" отсудил доменное имя у "дочки" российского "Сбербанка"

Суд встал на сторону государственного "Ощадбанка" в споре с дочерним банком "Сбербанка России" о правах на торговую марку "Сбербанк". В том числе суд поручил передать "Ощадбанку" права на доменное имя sberbank.ua. Судебный спор еще в 2016 году начал бывший глава "Ощадбанка" Андрей Пышный.

"Укрпошта" начала процесс приобретения банка

"Укрпошта" объявила тендер на предоставление услуг по оценке банка для покупки. По словам главы компании Игоря Смелянского, приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством и без портфеля проблемных активов.

Dragon Capital купил крупный логистический комплекс под Киевом

Dragon Capital купила офисно-логистический комплекс площадью 100 тыс. кв. м в селе Белогородка возле Киева у международной девелоперской компании Amtel Properties. Он стал уже 11 и крупнейшим таким объектом в портфеле инвесткомпании.

АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании на Черниговщине

Антимонопольный комитет разрешил бизнесмену Сергею Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской области, владельцами которых являются нардеп и владелец "Донбассэнерго" Максим Ефимов (по 40% акций в каждой компании) и Александр Левицкий (60%).

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Назначенный Венедиктовой прокурор вновь закрыл дело "Роттердам+"

Назначенный генпрокурором Ириной Венедиктовой в начале мая новый руководитель группы прокуроров по так называемому делу "Роттердам+" принял решение закрыть расследование в четвертый раз. В НАБУ утверждают, что прокурор даже не успел изучить материалы дела и обещают обжаловать его решение.

Сын Авакова стал владельцем отеля и офисного центра в Киеве

Александр Аваков за последние годы стал собственником четырехэтажного офисного здания в правительственном квартале и семиэтажной гостиницы в Киеве общей стоимостью около 250 млн грн. Однако их приобретение обошлось сыну главы МВД гораздо дешевле, выяснили журналисты проекта "Слідство.Інфо".

САП хочет конфисковать у Кивы доходы от сдачи в аренду жомовой ямы на 1,2 миллиона

Антикоррупционная прокуратура хочет конфисковать у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы 1,2 миллиона гривен, задекларированных в качестве дохода якобы от сдачи в аренду жомовой ямы, поскольку собственно жомовая яма Киве не принадлежит.