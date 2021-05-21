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Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом

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Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом
Остановить строительство газопровода "Северный поток-2", когда он уже завершен на 95%, представляется практически невозможным для администрации США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Интерфакс-Украина. 

"Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, который построен уже на 95%?", – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, способны ли США посредством санкций остановить строительство газопровода.

По ее словам, Вашингтон и так "принял значительные меры" чтобы продемонстрировать свое неприятие проекта "Северный поток-2". При этом Псаки указала на санкции, введенные накануне в отношении компаний и судов, вовлеченных в строительство газопровода.

"Мы ввели санкции против четырех российских компаний, четырех российских судов, участвующих в подпадающей под действие санкций деятельности. Мы также ввели санкции в отношении девяти судов, принадлежащих российскому правительству. Мы определенно принимает существенные меры", – заявила Псаки.

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Кка сообщалось, Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

При этом, по данным американских СМИ,  администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.

В частности, под санкции подпадут "Коксохимтранс", "Мортранссервис", учреждение "Морская спасательная служба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Также речь идет о судах - "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский". В документе поясняется, что ограничительные меры вводятся не только за участие в "Северном потоке-2", но и в "Турецком потоке".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что под санкции также подпадут "еще девять судов, которые принадлежат или находятся под контролем федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба", которые также вовлечены в строительство газопровода "Северный поток-2".

Законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі

  • Владимир Пехтерев
    Уважаемый укакался и теперь ищет оправдания? Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 9250
    А Трамп бы остановил! Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 4804
  • POWER 15b00d0a
    Германия будет зарабатывать бабки вместо Украины. И Россия может нападать спокойно теперь на Украину ибо построила трубу в обход. А Украина могла вначале войны перекрыть вентиль и лишить РФ бабла на годы. А теперь Украину в полных лохах оставили. Возможно это и хорошо ибо моя личная позиция - это разорвать все отношения с РФ и полностью закрыть импорт из России в Украину и никаких денег не давать РФ. Можно покупать все у других стран или самим производить, то что покупали у РФ. И нужно разорвать все отношения культурные и все остальные. Это будет выгодно в итоге независимости Украины и не будет никаких привязок влияющих из РФ на Украину. Все Украина переживет. Этот стресс с потерей Украиной денег от трубы, сподвигнет Украину действовать и зарабатывать и строить новые производства в Украине и увеличивать экспорт во внешний мир и получать деньги и становиться богаче. Такие стрессы вынуждают действовать и зарабатывать другими путями, а не кормиться с РФ и терять независимость. Украина должна еще перекрыть оставшийся транзит и тогда Украина и РФ накажет и Европу накажет. Сказать, что нету экономической обоснованности содержать трубу для такого маленького транзита и полностью переориентировать трубу под водород. )))
  • Luca Ima
    Был Трамп, строительство северного потока остановили. Пришел Байден и сразу подарил Путину поток. Там, где либерасты, только содомит-парады, мигранты, негры и феминизм.
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