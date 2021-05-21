Агрохолдинг ИМК направит 20,5 миллиона евро на выплату дивидендов

Совет директоров агрохолдинга ИМК решил выплатить дивидендов за 2020 год в 3,4 раза больше по сравнению с 2019 годом – 20,57 млн евро, или 0,62 евро за акцию.

Согласно сообщению ИМК на Варшавской фондовой бирже, дивиденды будут выплачены в июне, передает Интерфакс-Украина.

В ранее опубликованном годовом отчете агрохолдинг уточнил, что за 2019 год выплатил 5,97 млн евро дивидендов, за 2018 год - 14,93 млн евро, за 2017 год - 11,28 млн евро.

Согласно годовому отчету, бенефициарным владельцем агрохолдинга ИМК является его председатель совета директоров Александр Петров, владеющий 79,64% акций.

Курс акций ИМК на Варшавской фондовой бирже на составляет 6,24 евро за 1 шт.

Агрохолдинг ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в Украине. Обрабатывает около 123,3 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

По итогам 2020 года агрохолдинг увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2019 годом – до $31,71 млн, показатель EBITDA - в 1,8 раза, до $71,84 млн, выручка сократилась на 5% – до $161,39 млн.

ИМК в 2020 году реализовал 610,93 тыс. тонн кукурузы (-14% по сравнению с 2019 годом), пшеницы - 118,06 тыс. тонн (+54%), подсолнечника – 86,83 тыс. тонн (+7,1%), соевых бобов – 1,31 тыс. тонн (сокращение в 25 раз).