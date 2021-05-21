Налоговая милиция провела обыски в "Киевтеплоэнерго"

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры разоблачили должностных лиц одной из столичных фирм и коммунального предприятия КГГА "Киевтеплоэнерго" в завладении бюджетными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что налоговая милиция установила, что одно из киевских предприятий становилось постоянным победителем тендерных торгов у "Киевтеплоэнерго" по выполнению строительно-монтажных и ремонтных работ на общую сумму более 260 млн грн.

"Указанная фирма все работы выполняла собственными силами, не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. При выполнении тендеров совершалось оформление исполнения субподрядных работ и оформление поставки товаров от предприятий как реального сектора экономики, так и предприятий с признаками рискованности без фактического их выполнения или поставки материалов", – говорится в сообщении.

Общая сумма приобретенных субподрядных работ у предприятий с признаками "рискованности" и "фиктивности" по документам составляет более 20 млн грн. Эти предприятия не находятся по указанным адресам, имеют негативное состояние, низкие налоговые нагрузки. Кроме того, на их балансе нет активов, помещений, наемных работников, а также отсутствуют трудовые и производственный мощности. Как отмечают в ГФС, это может свидетельствовать о том, что стоимость выполнения работ значительно завышена по сравнению с реальными затратами.

Также в ГФС заявляют о наличии фактов приобретения горюче-смазочных материалов и аренды техники на сумму более 16 млн грн, которые отсутствуют.

"Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что должностные лица предприятия и "Киевтеплоэнерго" завышали стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции и ремонта тепловых сетей по объектам и жилым домам и в дальнейшем перечисляли средства на бестоварные операции, завладели бюджетными средствами, что привело к непоступлению в государственный бюджет средств на сумму более 10 млн грн", – добавили в ГФС.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Киевская прокуратура и налоговая милиция ГФС сообщили о массовых обысках в КГГА и столичных коммунальных предприятиях по меньшей мере по 13 уголовным делам, которые касаются событий, начиная с 2012 года, и большей частью связаны с уклонением от уплаты налогов частными компаниями-подрядчиками. По словам прокурора Киева Олега Кипера, речь идет об ущербе более чем 43 млн грн.

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "правоохранители и налоговики буквально "кошмарят" столичную власть" и назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на местное самоуправление, а также личным давлением на него из-за планов вывести исполнительную власть в городе из-под влияния президента Зеленского.