Рада обратилась к Конгрессу США с призывом ввести санкции против оператора "Северного потока-2"

Верховная Рада утвердила Постановление обращения к Палате представителей и Сенату Конгресса США относительно активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций на строительство газопровода "Северный поток-2".

В документе отмечается, что Украина обеспокоена тем, что представленый 19 мая Госдепартаментом доклад Конгрессу США и предложенные дополнительные санкции не предусматривают мер против ключевой компании участника "Северного потока-2" – Nord Stream AG, сообщает пресс-служба парламента. За постановление проголосовали 292 народных депутата.

"Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом гарантирования неиспользования Россией "Северного потока-2" в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможностей его завершения и введения в эксплуатацию", – говорится в проекте постановления.

Отмечается, что Верховная рада призывает Конгресс США использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительствагаззопровода в рамках проекта "северный поток-2" путем применения блокирующих санкций всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG.

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Напомним, Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком-2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

При этом, по данным американских СМИ, в документе говорится, что администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.

В частности, под санкции подпадут "Коксохимтранс", "Мортранссервис", учреждение "Морская спасательная служба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Также речь идет о судах - "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский". В документе поясняется, что ограничительные меры вводятся не только за участие в "Северном потоке-2", но и в "Турецком потоке".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что под санкции также подпадут "еще девять судов, которые принадлежат или находятся под контролем федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба", которые также вовлечены в строительство газопровода "Северный поток-2".

Однако, законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.

США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

Как сообщалось, в марте стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против проектной компании Nord Stream 2 AG, которая управляет строительством газопровода "Северный поток-2".

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.