Власти Львова повысили тариф на проезд в общественном транспорте до 10 гривен

Исполнительный комитет Львовского городского совета откорректировал стоимость проезда в городских автобусах, троллейбусах и трамваях до 10 грн.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что в электротранспорте проезд также будет стоить 10 грн. Однако, стоимость проезда может корректироваться в зависимости от способа покупки билета.

При условии оплаты проезда у водителя билет будет стоить 10 грн, в точках приобретения билетов – 9 грн, при оплате онлайн – 8,5 грн.

При этом сохраняется льготный проезд для всех категорий льготников. Решение вступит в действие с момента публикации.

По словам заместительницы городского совета Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, это компромиссное решение, так как экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах составляет 14,6 грн, а в электротранспорте – 12,4 грн.

Ранее коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились к столичным властям с требованием привести тарифы на проезд в общественном транспорте к экономически обоснованному уровню во избежание сокращения частоты выхода транспорта на маршруты.

Как указано в официальном обращении, себестоимость перевозки одного пассажира в метро по расчетам на 2021 год составляет 20,04 грн, а экономически-обоснованный тариф – 21,05 грн, при том что сейчас доход метрополитена с одного пассажира составляет 6,38 грн, а перевозки льготников не компенсируются. В свою очередь "Киевпастранс" отмечает, что себестоимость перевозки одного пассажира наземными видами транспорта составляет 20,5 грн, а городской электричкой - 71,72 грн. Тогда как экономически обоснованные тарифы на перевозку одного пассажира - 25,18 грн и 78,9 грн соответственно.