Нацкомиссия планирует запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси (обновлено)

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует ограничить до нуля существующую пропускную способность сетей с РФ и Беларусью для импорта электроэнергии на июнь-сентябрь 2021 года.

Соответствующий проект решения внесен в повестку заседания регулятора 26 мая, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, победителям соответствующих годовых аукционов будут возмещены уплаченные средства.

В пресс-службе НКРЭКУ уточнили, что 15 мая регулятор получил полномочия ограничивать доступную пропускную способность межгосударственных сетей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

"Вместе с тем, Регулятор уделяет значительное внимание вопросу обеспечения безопасности поставок электрической энергии. В этом контексте ограничение импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (РФ и Беларуси), должна рассматриваться исключительно в комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности поставок электроэнергии, в частности, в части соблюдения установленных графиков накопления угля производителями электрической энергии для подготовки к осенне-зимнему периоду", – отмечается в сообщении.

НКРЭКУ указывает, что согласованные позиции по этому поводу были наработаны совместно с Министерством энергетики, НЭК "Укрэнерго" и компаниями-производителями электрической энергии ГП НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ПАО "Центрэнерго", ПАО "Донбассэнерго" и "ДТЭК Энерго".

Напомним, в апреле-декабре 2020 года НКРЭКУ уже останавливала импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, отменив результаты аукционов на доступ к межгосударственному сечению с этими странами. Срок действия соответствующей нормы переходных положений закона о рынке электроэнергии истек 31 декабря 2020 года.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", в январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии составил 946,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.