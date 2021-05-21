"Нафтогаз" работает над трехлетним тарифом на газ, – Шмыгаль

НАК "Нафтогаз" после введения годового тарифа на газ для населения работает над трехлетним продуктом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде, передает "Экономическая правда".

"В Украине полноценно заработал рынок природного газа, то есть цена регулируется рынком, а не коррупционными чиновниками или схемами. Вопрос стоит в том, как эффективно формировать рыночную цену. Над этим работаем с "Нафтогазом", - сказал Шмыгаль.

"Как вы знаете, с 1 мая заработал годовой продукт, который установил цену "Нафтогаза" для населения на уровне менее 7,90 грн за куб. м.

Соответственно, дальше "Нафтогаз" работает над продуктами, как вы и предложили, например, над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на 1 месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты", - добавил он.

Напомним, ООО "Газопоставляющая компаниия "Нафтогаз Украины" установило фиксированный годовой тариф на газ в размере 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Согласно постановлению НКРЭКУ от 7 апреля, все поставщики с 1 мая автоматически переводят клиентов на новые годовые тарифные планы. То есть цены будут действовать до 30 апреля 2022 года. При этом поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.

Напомним, в апреле цена природного газа для бытовых потребителей (населения) ГК "Нафтогаз" составляла 6,86 грн за кубометр.