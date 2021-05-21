"Укрзализныця" планирует продать 182 непрофильных актива

АО "Укрзализныця" начинает продажу непрофильных активов, на первом этапе определено 182 таких актива, 11 из которых уже готовы к продаже на аукционах через систему "Prozorro.Продажи".

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Исторически сложилось, что "Укрзализныця" имеет значительное количество помещений и зданий, которые уже не используются компанией. Однако, мы вынуждены тратить деньги на их содержание. Вместо прибыли они генерируют лишние убытки", – отметил он.

В перечень непрофильных активов, которые планируют продать, уже вошли 182 объекта. Это нежилые помещения, сооружения, целостные имущественные комплексы и прочее. В частности, в список первых 11 активов вошли шесть магазинов, помещение спортклуба и 4 нежилых помещения.

От реализации первой партии непрофильных активов "Укрзализныця" планирует получить около 18 млн грн.

"После проведения первых аукционов мы сделаем дельный анализ заинтересованности рынка в непрофильных активах "Укрзализныци". После этого начнем следующие этапы реализации наших излишних объектов", – добавил Юрик.