"Нафтогаз" введет годовые тарифы на газ для поставщиков отопления, – Офис Зеленского

После отмены регулирования цен на газ НАК "Нафтогаз Украины" предложит долгосрочные ценовые предложения на топливо для предприятий теплокоммунэнерго.

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил на своей странице в Facebook по итогам совещания с участием министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, главы "Нафтогаза" Юрия Витренко и представителей областей и городов.

Он напомнил, что с 20 мая прекратили действие специальные обязательства (ПСО) по продаже газа производителям тепловой энергии по регулируемой цене, которые были возложены на НАК "Нафтогаз Украины". После этого теплокоммунэнерго должны покупать газ по рыночным ценам.

В ближайшее время "Нафтогаз" предложит долгосрочные ценовые предложения на "природный газ. Это даст городам возможность заранее очень легко устанавливать тарифы и избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов", – пообещал Тимошенко.

Он добавил, что "Нафтогаз" также изменит условия поставок газа для предприятий ТКЭ в части предоставление предоплаты или банковской гарантии.

"Относительно старых долгов – уже наработан соответствующий законопроект, его должна рассмотреть Верховная Рада. Документ будет предусматривать максимальное урегулирования долгов за услуги теплоснабжения", – напомнил Тимошенко.

Замглавы Офиса президента отметил, что также подолжает действовать Меморандум об урегулировании проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой, подписанный между правительством и городскими головами в феврале.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.