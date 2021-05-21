В России предложили повысить экспортную пошлину на металлолом в 2 раза

Министерство промышленности и торговли РФ предложило повысить пошлины на экспорт металлолома вдвое – с 45 евро до 90 евро за тонну.

Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передает Интерфакс.

"С учетом мировых тенденций на повышение, для стабилизации цен на лом черных металлов и недопущения последующего роста цен на металлургическую продукцию на российском рынке считаем целесообразным установление таможенных пошлин на вывоз лома и отходов черных металлов с территории РФ в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, на уровне 5%, но не менее чем 90 евро за тонну продукции на 180 дней", – сообщил Евтухов.

При этом с января и до июля 2021 года пошлина на экспорт лома в РФ была повышена до 5%, но не менее 45 евро за тонну, с 5%, но не менее 5 евро за тонну.

Как сообщалось, в Украине 19 мая 2021 года вступил в силу закон продлении пошлины на экспорт металлолома до сентября 2026 года. При этом ставка таможенной пошлины сохранена в размере 58 евро за тонну стального лома.

В то же время этот уровень ставки пошлины не является заградительным, поскольку, согласно данным Государственной таможенной службы, украинские ломозаготовительные предприятия в январе-апреле 2021 года увеличили экспорт металлолома по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 7,5 раза – до около 87 тыс. тонн.

Более того, украинский экспорт металлолома растет уже второй месяц подряд. Если в феврале 2021 года было вывезено 10,9 тыс. тонн лома, то в марте – уже 18,9 тыс. тонн лома (рост на 73%), а в апреле – 37,9 тыс. тонн (рост в 2 раза).

Напомним, ранее генеральный директор европейской стальной ассоциации Eurofer Аксель Эггерт заявил о необходимости ограничить экспорт металлолома из Евросоюза. По его словам, роль стального лома будет возрастать по мере ускорения процесса декарбонизации европейской металлургии в рамках Green Deal.