СБУ разоблачила российскую ботоферму на 2,5 тысячи аккаунтов в Чернигове

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Чернигове прекратили деятельность 2,5 тыс. бот-аккаунтов, которой дистанционно руководили организаторы с РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что через ботоферму злоумышленники распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, они размещали сообщения для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя. Также боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры.

Исполнители использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, совершали транзакции в санкционных электронных платежных системах.

Во время обысков по месту проживания организатора, где находилась ботоферма, правоохранители изъяли семь 16-канальных GSM-шлюзов, 2 сим-банка на 128 карт каждый, 370 сим-карт российского мобильного оператора и три ноутбука.

Продолжается досудебное расследование.