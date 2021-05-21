Назначенный Венедиктовой прокурор вновь закрыл дело "Роттердам+"

Назначенный генпрокурором Ириной Венедиктовой новый руководитель группы прокуроров по так называемому делу "Роттердам+" принял решение закрыть расследование в четвертый раз.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Решение нового старшего группы прокуроров – Дениса Демкива – о закрытии так называемого дела "Роттердам+" 20 мая вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов", – подчеркивают в НАБУ.

В сообщении отмечается, что прокурор также отказался заслушать дело в присутствии и.о. руководителя САП и других прокуроров группы.

"Он проигнорировал и мнение своего коллеги – прокурора САП, который также осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, – который готов представить обвинение в суде", – указывают в НАБУ.

В Бюро подчеркивают, что судьбу дела "Роттердам+" должен решить суд – только так можно исследовать полноту и убедительность собранных детективами доказательств. Поэтому НАБУ обжалует решение о закрытии дела "Роттердам+" у и.о. руководителя САП.

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Как сообщалось, 5 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшого группы прокуроров по так называемому делу "Роттердам+" Виталия Пономаренко, который трижды принимал решение закрыть расследование и три раза его решения были отменены.

Напомним, в апреле руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко в третий раз принял решение закрыть расследование, в качестве подозреваемых в котором проходят ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ. Однако и.о. главы САП Максим Грищук отменил это решение. Аналогичным образом решение прокурора закрыть дело было отменено в январе.

Посла этого генеральный прокурор Ирина Венедиктова 29 января анонсировала проверку прокурора Пономаренко.

27 августа 2020 года этот же прокурор САП Виталий Пономаренко уже принимал решение закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+". НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

Однако в конце октября 2020 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.