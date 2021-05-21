Нацкомиссия запретила двум негосударственным пенсионным фондам заключать новые контракты

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) запретила Открытым негосударственным пенсионным фондам "НИКА" и "Пенсионная опека" (оба - Полтава) заключать новые пенсионные контракты с участниками системы накопительного пенсионного обеспечения.

Как сообщают в Нацкомиссии, такие решения были приняты с целью защиты имущественных прав и законных интересов участников негосударственного пенсионного обеспечения. Поскольку в деятельности фондов выявлены грубые нарушения закона Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении". В частности, нарушения касаются условий проведения замены лица, осуществляющего деятельность по управлению активами пенсионных фондов, передает Интерфакс-Украина.

"Впервые в истории регулятора приняты решения о запрете заключения пенсионных контрактов пенсионными фондами. Наши действия, прежде всего, направлены на защиту прав участников этих фондов. Комиссия подходит к этому вопросу комплексно, уже направлены запросы на получение информации о правонарушении. Также регулятор принимает ряд других мероприятий в рамках норм действующего законодательства", - отметил член комиссии Юрий Бойко.

Открытый НПФ "Пенсионная опека" зарегистрирован в 2006 году. Учредителем является ООО "Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов "ОПЕКА". Участниками фонда являются 1423 человека. Чистая стоимость активов 1,996 млн грн, пенсионные взносы 1,364 млн грн, пенсионные выплаты 890,05 тыс. грн.

ОНПФ "НИКА" зарегистрирован в 2006 году.