Новини

Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины

2 84014
Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины
Министерство экономики в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году – с 4,3% до 3,8%.

Об этом экс-министр Игорь Петрашко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, – это рост экономики на 4,1% в этом году (реальный ВВП)", – сказал Петрашко.

При этом он отметил, что падение экономики по итогам января-марта 2020 года оказалось лучше ожидаемого показателя – 2% при ожидаемых 3% проседания.

"С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", – уточнил экс-министр.

При этом, по его словам, министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Как сообщалось, по оперативным данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года ускорилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

Ранее Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8% с 4,2%, прежде всего из-за вызванных карантинными ограничениями потерь, но в то же время улучшил прогноз на 2022 год – до 4% с 3,8%.

ВВП Украины в 2020 году снизился на 4%, в том числе в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом замедлился соответственно до 3,5% и 0,5%.

Джерело:  Интерфакс-Украина

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Что они курят такое? По ощущениям большинства моих партнеров и клиентов, ситуация сейчас напоминает нулевые годы. Такой жопы во всем не было с того времени. И цифры по падению экономики и финансов, росту долгов и прочее только подтверждают эти мысли.
  • Игорь Шоров
    Вот интересно откуда они берут годовой рост 4% если 1 квартале падение -2%. Или думают что к концу года экономика как рванет вверх на 6-7%.
  • Scorpman Y
    *****, так шо - снова вовка-шмаркля вчера открыто брехало зебилам о "росте Ыканоимки Украины"?)
    Получается, оно вчера врало и про "зарплаты и пенсии уравнялись в Украине и Польше"?)) Нет роста ВВП - нет роста зп.. зато есть рост инфляции, кредитов и госдолга..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини