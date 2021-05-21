Подрядчиков строительства казарм подозревают в растрате 20 миллионов, – Офис генпрокурора

Трем должностным лицам подрядного предприятия сообщено о подозрении по фактам растраты средств, выделенных на строительство казарм, несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем и легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, основатель, директор и бухгалтер подрядного предприятия, которое выиграло тендер на строительство казарм улучшенной планировки, действуя как организованная группа, совершили растрату более 20 млн грн, выделенных из бюджета на строительство казарм в г. Новоград-Волынский Житомирской области и г. Кременчуг Полтавской области.

"Эти средства они легализовали путем перевода на счета подконтрольных предприятий и приобретения автомобиля "Mercedes-Benz". В ходе проведенных 10 обысков по местам проживания этих лиц и офисном помещении на территории г. Киев, выводами проведенных экспертиз, в том числе строительно-технической, судебно-экономической и почерковедческой, подтверждено преступную деятельность группы лиц", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба.