Подрядчиков строительства казарм подозревают в растрате 20 миллионов, – Офис генпрокурора
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следствия, основатель, директор и бухгалтер подрядного предприятия, которое выиграло тендер на строительство казарм улучшенной планировки, действуя как организованная группа, совершили растрату более 20 млн грн, выделенных из бюджета на строительство казарм в г. Новоград-Волынский Житомирской области и г. Кременчуг Полтавской области.
"Эти средства они легализовали путем перевода на счета подконтрольных предприятий и приобретения автомобиля "Mercedes-Benz". В ходе проведенных 10 обысков по местам проживания этих лиц и офисном помещении на территории г. Киев, выводами проведенных экспертиз, в том числе строительно-технической, судебно-экономической и почерковедческой, подтверждено преступную деятельность группы лиц", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба.