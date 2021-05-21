Курс гривни до середины лета удержится на уровне до 27,5 грн/$, – банкиры

Банкиры ожидают курс гривни до середины лета в относительно узком коридоре 27,25-27,5 грн/$, что, по их словам, обусловлено сезонными факторами.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный агентством Интерфакс-Украина.

"По нашим прогнозам, тренд на укрепление гривни продолжится до конца лета, и в этом временном промежутке курс будет колебаться в диапазоне 27-27,8 грн/$", – сказал директор департамента казначейства "Идея Банка" Ярослав Кабин.

По его словам, укрепление курса гривни обусловлено падением экономики, последствием локдауна, сокращением импорта и падением доходов населения.

"Кроме того, мировые цены на украинские сырьевые ресурсы находятся на очень высоких уровнях, что способствует увеличению экспортной выручки на фоне падения импорта", – добавил эксперт.

Советник председателя правления "Кредитвест банка" Василий Невмержицкий также ожидает курс в пределах 27-28 грн/$ до конца лета.

"Стратегически все говорит о том, что в ближайшие два-три месяца гривня продолжит укрепляться. Цены на сырьевые товары остаются стабильно высокими. Полноценный запуск большой приватизации, рынок земли, активизация бизнес-процессов – все эти факторы дают основания прогнозировать дальнейшее укрепление гривни. Впрочем, не думаю, что мы сможем вернуться к уровням ниже 27 грн/$", – отметил банкир.

Он ожидает, что перечисленные показатели будут оказывать ощутимое негативное влияние на экспортеров, а НБУ наверняка вернется к покупке валюты в резервы, как только тенденции к укреплению нацвалюты начнут выходить за рамки нормального рыночного движения.

Его мнение разделяет начальник департамента персональных банковских услуг "Укрсиббанка" Игорь Левченко, который прогнозирует укрепление курса к лету до 27-27,2 грн/$1 при условии, что Национальный банк не начнет удерживать укрепляющийся курс гривни через покупку избыточного предложения валюты.

Он отметил, что крепкая национальная валюта не всегда выгодна государству на фоне роста мировой инфляции.

Подобное мнение выразил менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен банка Аваль" Сергей Колодий. Эксперт ожидает незначительную дальнейшую ревальвацию гривни с учетом баланса рисков, и прогнозирует, что летом доллар США в основном будет торговаться в диапазоне 27-27,5 грн/$.

В свою очередь директор департамента казначейских-инвестиционных услуг "Укрэксимбанка" Антон Болдырев отметил, что ретроспективный обзор показывает, что сезонное укрепление гривни обычно длится до второй половины лета. В то же время неопределенность в сотрудничестве с МВФ, увеличение потребительского спроса, в том числе на импортные товары, уплата дивидендов будут давить на курс, полагает эксперт.

Банкиры указали, что укрепление курса гривни в мае было связано с налоговыми выплатами и благоприятной конъюнктурой.