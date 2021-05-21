Россия разместила евробонды на 1 миллиард евро под 2,7% годовых

Россия в четверг разместила 15-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 2,65% и доразместила еврооблигации с погашением в 2027 году на 500 млн евро по цене 98,5% от номинала.

Об этом свидетельствуют данные российского инвестбанка "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов размещения, передает Интерфакс.

По данным "ВТБ Капитала", книга заявок на пике превышала 1,4 млрд евро по 15-летнему выпуску и 700 млн евро по допвыпуску с погашением в 2027 году.

География 15-летнего выпуска выглядит следующим образом: инвесторы из России выкупили 47% выпуска, из Германии, Австрии – 22%, из Азии и стран Ближнего Востока – 14%, из Великобритании – 7%, из Франции – 6%, остальным ушло 4%.

В доразмещенном транше евробондов-2027 географическое распределение выглядит следующим образом: инвесторы из России выкупили 65% выпуска, из Азии и стран Ближнего Востока – 20%, из Франции – 11%, остальным ушло 4%.

Таким образом, суммарно в двух траншах, общий объем которых составил 1,5 млрд евро, доля иностранных и российских инвесторов оказалась примерно одинаковой – 47% и 53%.