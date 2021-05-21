Власти Киева предупредили об ограничении движения транспорта на выходных
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22-23 мая в столице будет ограничено движение транспорта в связи с проведением мероприятия "Спринт Триатлон Кубок Киева 2021".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).
По информации организаторов, во время проведения соревнований движение будет перекрыто по следующему графику:
- с 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади;
- с 5:00 22 мая в 22:00 23 мая будет перекрыто движение на Почтовой площади (Причал 6-10).
Также организаторы обнародовали график перекрытия движения по отдельным улицам.
График перекрытия улиц 22 мая:
- ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) – с 14:30 до 17:30;
- ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) – с 14:30 до 17:30;
- ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) – с 14:30 до 17:30;
- ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) – с 14:30 до 17:30;
- ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) – с 14:30 до 17:30
- ул. Петра Сагайдачного – с 14:30 до 17:30
График перекрытия улиц 23 мая:
- ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 12:30;
- Боричев спуск – с 07:00 до 12:30;
- ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30;
- Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 12:30;
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) – с 07:00 до 12:30;
- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30;
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 12:30;
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 12:30.