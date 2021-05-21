Минфин разъяснил порядок регистрации нерезидентов в контролирующих органах

Министерство финансов разъяснило порядок регистрации нерезидентов, имеющих в Украине зарегистрированное обособленное подразделение, которое находится на учете в Государственной налоговой службе как плательщик налога на прибыль.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Если по состоянию на 1 января 2021 года нерезидент осуществляет хозяйственную деятельность в Украине через такое подразделение, находящееся на учете в органах налоговой службы как плательщик налога на прибыль, такой нерезидент должен подать заявление о постановке на учет в качестве плательщика налога на прибыль и соответствующие документы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины", - сказано в обобщенной налоговой консультации министерства.

В доверенности, в которой указываются полномочия представителя нерезидента, следует отметить, что такой представитель уполномочен выполнять функции по постановке на учет нерезидента.

После постановки на учет нерезидента его постоянное представительство снимается с учета в качестве плательщика налога на прибыль (снимается признак плательщика налога на прибыль) контролирующими органами без подачи заявления представительством о снятии с учета.

При этом представительство нерезидента остается плательщиком других налогов/обязательных платежей и/или налоговым агентом в случаях, предусмотренных Кодексом или иными законодательными актами.

"Разъяснение этих вопросов устранит неоднозначную трактовку отдельных норм налогового законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы", - добавили в Минфине.