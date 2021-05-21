Кабмин назначил временного главу "Укравтодора"

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") первого заместителя главы агентства Евгения Кузькина.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина № 488-р от 21 мая обнародовано на официальном правителственном портале.

Другим своим распоряжением №486-р от 21 мая Кабмин уволил с должности главы "Укравтодора" Александра Кубракова, которого Верховная Рада накануне назначила министром инфраструктуры.

Как сообщалось, Кузькин был назначен первым заместителем главы "Укравтодора" в июне 2020 года.

До этого с ноября 2019 года Кузькин занимал должность руководителя Департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

Ранее он работал директором Департамента местных бюджетов Министерства финансов. В 2010 году занимал должность заместителя Министра финансов.