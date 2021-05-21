СБУ разоблачила хакеров, воровавших данные через приложения для Instagram

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную группу хакеров, которые распространяли вредоносное программное обеспечение.

Как сообщает пресс-центр СБУ, участники группы размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

Оперативники спецслужбы установили, что вирусы были "вмонтированы" в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинам и паролям.

Задокументировано, что один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Заказ российская сторона оплачивала биткоинамы.

Киберспециалисты СБУ также установили, что ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот. Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных. В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте "Olx", электронным кошелькам типа "Qiwi" и "Yandex", видеохостингу "Youtube".

Во время обысков по местам регистрации и проживания хакеров правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы, которые использовались для осуществления противоправной деятельности.

После проведения необходимых экспертиз и других следственных действий планируется сообщение фигурантам о подозрении в совершении соответствующих преступлений.