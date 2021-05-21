Молдова возобновит работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной

Молдова с 24 мая возобновит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной и Румынией.

Как сообщили в молдовской Пограничной полиции, движение будет восстановлено для пассажирского и грузового транспорта, передает Укринформ.

"Остается нефункционирующим единственный пункт пересечения границы – КПП Липканы-Редеуць-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновила его работу", – отметили в молдовском ведомстве.

В Пограничной полиции также напомнили, что с марта 2020 годя Молдова остановила работу нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией с целью предотвращения распространения коронавируса. До сих пор были открыты только 33 пункта пропуска из 88.

Как сообщалось, Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой с июня 2020 года, однако пропуск транспортных средств через них восстанавливается постепенно, по мере принятия решений властями соседних стран об открытии пунктов пропуска на своей стороне.