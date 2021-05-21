Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения для Медведчука

Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест народного депутата Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчука.

Соответствующее решение суд вынес 21 мая, рассмотрев апелляции на избрание Печерским судом Киева меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста, передает Интерфакс-Украина.

"Определение следственного судьи Печерского района суда от 13 мая, которым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, оставить без изменений. Апелляционные жалобы защитников и апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения", – говорится в определении апелляционного суда.

В удовлетворении заявления народных депутатов о взятии Медведчука на поруки суд также отказал.

Определение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, ранее Офис генпрокурора сообщила о подозрении Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса. Перед этим СБУ провела обыски в особняке Медведчука, в доме Козака и в здании офиса партии.

Однако в итоге судья Пидпалый отказал прокурорам в ходатайстве об аресте Медведчука с альтернативой внесения залога в 300 млн грн, установив для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его соратник Тарас Козак перед вручением подозрения выехал за границу, по данным СБУ он находится в РФ, по словам однопартийцев – в Беларуси.

21 мая Апелляционный суд Киева рассматривал апелляции на меру пресечения Медведчуку. На решение суда о его домашнем аресте была подана жалоба защиты – на отмену меры пресечения, а также апелляция от прокуратуры, в которой следствие настаивает на необходимости взятия под стражу Медведчука с альтернативой залога в сумме 300 млн 930 грн. Суд также сообщил о поступлении заявления от 26 народных депутатов Украины фракции ОПЗЖ относительно готовности взять Медведчука на поруки.