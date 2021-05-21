Нацполиция закупила бензин и дизтопливо на 550 миллионов у сетей WOG и ОККО

Национальная полиция Украины 13 и 18 мая по результатам тендеров заключила три соглашения о поставках топлива через сеть АЗС по картам и талонам в текущем году на общую сумму 552,19 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Как и в прошлом году, на тендер подали заявки только два поставщика, которые соревновались между собой. При этом они снижали цены только на одном тендере, который касался дизельного топлива. Формальная экономия относительно общей ожидаемой стоимости в 554,73 млн грн составила всего 0,5%.

По итогам торгов ООО "Вог Кард" за 303,35 млн грн поставит полицейским 6,75 млн литров белорусского бензина А-92 по 28,86 грн/л и 3,79 млн литров белорусского дизтоплива по 28,62 грн/л.

Это несколько дороже средних розничных цен, которые 14 мая (ближайшая дата к дате подписания соглашений 13 мая) составляли соответственно 28,20 грн и 27,39 грн за литр соответственно.

В свою очередь ЧП "ОККО Контракт" Виталия Антонова (концерн "Галнафтогаз") за 248,84 млн грн поставит 8,33 млн литров белорусского бензина А-95 по 29,88 грн за литр. По данным издания EnKorr, 18 мая (дата подписания соглашения) средняя розничная цена бензина А-95 составляла 29,02 грн/л. То есть была немного ниже договорной цены.

Тендерные цены обоих поставщиков ниже одинаковых цен на их АЗС, но не учитывают скидок, которые получают обычные розничные покупатели. Например, 13 апреля на стелах бензин А-92 стоил 30,99 грн/л, что на 7% дороже тендерной цены. Но со скидкой 5 грн на заправке "WOG" цена составляет 25,99 грн/л, что на 11% дешевле тендерной цены.

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Согласно условиям тендера, топливо будут оплачивать в течение семи рабочих дней после поставки. Это значительно меньший срок, чем 90 рабочих дней после поставки на прошлогодних закупках топлива полицией.

Для участия в тендерах нужно было иметь в пользовании, аренде или собственности сеть АЗС по всей Украине. В каждой области и Киеве требовалось не менее восьми АЗС (за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма), в том числе не менее одной АЗС в городах Кременчуг, Кривой Рог, Краматорск, Славянск, Бахмут, Мариуполь, Покровск, Курахово, Северодонецк, Лисичанск, Сватово, Старобельск, Счастье, Новоайдар, Измаил.

Луцкий "Вог Кард" во главе с директором Юрием Йоржиком через ООО "Дукат" и ООО ПКФ "Вита-Авто" принадлежит совладельцам группы "Континиум" Сергей Лагуру, Степану Ивахиву и детям покойного лидера этой группы Игоря Еремеева Роману и Софии Еремеевым.