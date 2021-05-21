Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров с 1 июня объявил конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №494-р от 19 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Этим же постановлением Кабинет министров переназначил действующий состав набсовета "Нафтогаза" на срок до избрания его новых независимых членов, но не дольше одного года.

При этом досрочно прекращены полномочия Роберта Бенша, назначенного членом набсовета "Нафтогаза" в качестве представителя Кабмина, который так и не приступил к работе.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко уполномочен подписать с ними соответствующие договоры.

Как сообщалось, Кабинет министров также установил максимально допустимый размер базового годового вознаграждения оплаты услуг члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 6,33 млн грн (около $19 тыс. в месяц по текущему курсу).

Ранее Кабинет министров переизбрал еще на год пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые ранее объявили об отставке с 14 мая в связи с конфликтом вокруг смены главы компании. Глава набсовета Клэр Споттисвуд уточнила, что условием продолжения работы станет сохранение текущего состава правления "Нафтогаза".

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекали 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.