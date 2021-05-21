Суд разрешил нардепу от партии Медведчука застроить высотками полтора гектара земли на Печерске

Окружной админсуд Киева обязал Главное управление Госгеокадастра в Киеве внести изменить целевое назначение земельного участка площадью 1,36 га по ул. Предславинская, 35 в Печерском районе Киева с эксплуатации зданий и сооружений промышленности на жилую застройку.

Об этом свидетельствует решение суда от 30 апреля, пишут Наші гроші.

С соответствующим иском в суд обратилось ООО "Печерскбудинвест" (прежнее название – "Катерпиллер"), с которым в января 2016 года ПАО "Киевский завод "Радар" заключило договор о долевом участии в капитальном строительстве жилого комплекса с торгово-офисными помещениями.

Представители Госгеокадастра, Киевсовета и завода "Радар" возражали против удовлетворения иска. Они отметили, что "Печерскбудинвест" не может быть заявителем в иске по изменению целевого назначения участка, поскольку таким правом наделены только Киевсовет (владелец участка) и завод "Радар" (пользователь участка).

Кроме того, Киевсовет и управление Госгеокадастра в Киеве указывали, что изменение целевого назначения участка, который находится в коммунальной собственности, должно осуществляться путем принятия соответствующего решения органом местного самоуправления, а не на основании решения государственного кадастрового регистратора, на чем настаивает "Печерскбудинвест".

Рассмотрев материалы дела, суд решил, что фирма для изменения целевого назначения участка предоставила все предусмотренные документы. Хотя вместо решения органа местного самоуправления фирма предоставила техническую документацию по землеустройству, которую сама заказала.

Суд также пришел к выводу, что ответчики не указали никаких претензий или возражений относительно полноты перечня предоставляемых документов и их соответствия законодательству, кроме доводов относительно лица, обратившегося с заявлением.

При этом суд отметил, что фирме были переданы функции заказчика строительства. В частности, фирма получила право совершать такие действия и составлять такие документы, которые могут быть необходимы для достижения целей договора.

Относительно доводов завода и Госгеокадастра о том, что срок действия договора истек в декабре 2019 года, суд отметил, что он все-равно действует до полного выполнения сторонами обязательств.

В итоге суд пришел к выводу, что действия "Печерскбудинвеста" направлены на реализацию интересов завода "Радар", который против удовлетворения иска возражал.

Напомним, в Киевсовете зарегистрирован проект решения о прекращении права пользования заводом "Радар" двумя участками по ул. Предславинская, 35 (1,36 га и 2,06 га).

На участке 1,36 га на ул. Предславинская, 35 строится ЖК Stanford. Девелопером проекта является Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

С 2017 года договор между заводом "Радар" и ООО "Катерпиллер" является объектом расследования НАБУ. В феврале 2018 году на участок 1,36 га, а также тогда еще не снесенные 9 корпусов завода по ходатайству детектива был наложен арест, который, однако, в апреле 2019 года был отменен.

Также арест по меньшей мере дважды накладывался в рамках уголовного производства, которое с мая 2020 года расследует следственный отдел Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. По мнению следствия, участок используется не по целевому назначению.

Разрешение на выполнение строительных работ ООО "Катерпиллер" получил в ГАСИ в апреле 2019 года также по решению Окружного админсуда Киева, которое оставил без изменений апелляционный суд.

Учредителями ООО "Катерпиллер" является кипрская компания "Канетро Холдингс Лтд" и ООО "Спецмехбуд 21". Генподрядчиком строительства является ООО "Бориспильмиськбуд", девелопером - ООО "Перфект Групп Инвест".

"Спецмехбуд 21", "Бориспильмиськбуд" и "Перфект Групп Инвест" входят в группу компаний Perfect Group, связанную с нардепом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

Конечными владельцами "Канетро Холдингс Лтд" значатся гражданин Индии Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк из Кременчуга. "Канетро Холдингс Лтд" также является владельцем ООО "Расмус", связанного с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром. Мармуляк имеет связи с нынешним председателем правления ОАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

ПАО "Киевский завод "Радар" входит в государственный концерн "Укроборонпром".