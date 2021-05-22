Растаможить автомобиль можно будет онлайн, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал упрощение растаможивания транспортных средств.

Как отметил глава правительства в Telegram, соответствующий проект обсуждался на совещании с "Офисом простых решений и результатов", Минцифры и Минфином.

"Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона – чрез портал и приложение "Дія". Устранение бюрократических преград, минимизации человеческого фактора и искоренение коррупции – станут толчком к реформе таможни. В то же время растаможивание должно быть справедливым для каждого", – отметил Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр поручил Минфину и Минцифры разработать и подать окончательные предложения к проекту.

Как сообщалось, 12 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, ввезенных в Украину до 1 января.

Согласно новому порядку, введенному на полгода, минимальная ставка акцизного налога для бензинового авто возрастом от 5 до 9 лет с двигателем до 2000 куб. см составит 500 евро. Максимальная ставка для дизельного авто старше 15 лет с двигателем 5000 куб. см составит 2750 евро.