Услугой электронной подписи через портал "Дія" за три дня воспользовались 32 тысячи украинцев

С момента запуска "Дія. Подпись" 17 мая услугу получили 32 тыс. украинцев.

О первых результатах рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой транформации Михаил Федоров в эфире "Громадского радио", передает пресс-служба министерства.

"Дія. Подпись – самая защищенная электронная подпись в Украине. Она сохраняется в защищенной среде и генерируется благодаря технологии PhotoID. Ее можно получить в приложении з 7 секунд. Это инновационный сервис, с помощью которого можно получать госуслуги просто со смартфона. Без очередей, хождения в банки и написания соответствующих заявлений, как было раньше. За трое суток 32 тыс. украинцев получили "Дія. Подпись". Чаще всего – в электронном кабинете Госналоговой службы и на портале "Дія", – сказал он.

"Дія. Подпись" интегрируется с порталом "Дія", то есть теперь можно получать услуги с портала не только с помощью компьютера, но и смартфона.

Федоров также добавил, что благодаря "Дія. Подпись" удалось запустить налоговые услуги в приложении Дія, так как при подаче декларации нужно подписать их.

"Постепенно технология будет интегрироваться также с кабинетом водителя и кабинетом на портале Пенсионного фонда, банками и страховыми компаниями и мобильными операторами", – добавил глава Минцифры.

Ранее сообщалось, что 17 мая Министерство цифровой трансформации во время Diia Summit 2.0 презентовало масштабное обновление приложения "Дія" – более 10 новых услуг, среди которых электронная подпись, петиции, изменение места регистрации и другое.

Напомним, приложением "Дія" или услугами на одноименном портале пользуется каждый четвертый украинец – 10 млн человек.