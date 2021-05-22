Минфин запустит электронную систему для прогнозирования остатков средств на едином счете Госказначейства

Министерство финансов планирует запустить электронную систему управления ликвидностью, что поможет в дальнейшем осуществлять прогнозирование остатков средств на едином казначейском счете (ЕКС) – "Е-ликвидность".

Об этом шла речь во время обсуждения проекта Порядка обмена информацией между Минфином и субъектами, ответственными за движение средств через ЕКС, передает пресс-служба ведомства.

Участники мероприятия обсудили возможности наработки общего проекта нормативно правового обеспечения, которое будет регулировать вопросы поставки информации от распорядителей средств (администраторов налогов и сборов) в электронную систему.

В ходе встречи стороны договорились о дальнейшем привлечении всех ответственных исполнителей бюджетных программ государственного бюджета, которые смогут улучшить качество прогнозирования состояния ликвидности в сфере государственных финансов.

"Участники встречи отметили, что запуск электронной системы управления ликвидностью создаст возможности для государства в дальнейшем максимально точно осуществлять прогнозирование остатков средств на едином казначейском счете", – говорится в сообщении.