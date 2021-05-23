Голосовой чат Clubhouse на Android запустился в Украине

9 мая 2021 года Clubhouse представил Android-версию своего приложения в США, анонсировав скорый релиз в других странах. 21 мая Clubhouse на Android заработал в Украине.

Об этомсообщает AIN.

Отмечается, что спустя несколько часов после релиза приложения в Google Play, некоторые пользователи начали жаловаться на то, что Clubhouse забанил их аккаунты. Дело в том, что компания ограничила доступ пользователям, которые ранее нашли способ, как установить iOS-версию на Android. С такой же проблемой столкнулись те, кто сменил устройство Apple на Android - к одному аккаунту может быть привязан один номер телефона.

Голосовой чат Clubhouse запущен в апреле 2020 года. До этого сервис официально работал исключительно через приложение для iOS.

В последнее время число загрузок у Clubhouse заметно снизилось: в апреле - менее миллиона. Для сравнения, в феврале загрузки достигали по миллиону в день.

Сейчас оценка Clubhouse составляет $4 млрд. Привлеченные средства компания потратит на разработку и маркетинг: например, будет платить гонорары авторам популярным комнат в Clubhouse.